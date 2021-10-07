Коллекция насчитывает 13 Porsche 928 от первых 4,5 литровых автомобилей без спойлеров, выпущенных в 1970-х годах, до последних 5-литровых S4, вышедших в 1990-х.

Это интересно 5 самых популярных игровых автоматов, которые покорили гемблеров со всего мира



Брошенные Porsche 928 / Фото Стива Роудса / Carscoops

Машины принадлежат другу владельца этого земельного участка. Он попросил оставить автомобили на хранение, но впоследствии прекратил приезжать и по неизвестным причинам потерял интерес к своей коллекции. Вместе с тем продавать автомобили он не хочет. Похоже, что они продолжат портиться под калифорнийским солнцем.



Машины годами портятся под солнцем / Фото Стива Роудса / Carscoops

Сейчас их состояние не является критическим. Благодаря сухому местному климату и корпусам из оцинкованной стали коррозия не должна была бы прижиться. Однако, пострадать от длительного неиспользования могло электричество.



Коллекция Porsche 928, заброшенная владельцем / Фото Стива Роудса / Carscoops



Владелец потерял интерес к автомобилям, но продавать их не хочет / Фото Стива Роудса / Carscoops