Колекція нараховує 13 Porsche 928 від найперших 4,5-літрових автомобілів без спойлерів, випущених у 1970-х роках, до останніх 5-літрових S4, що вийшли у 1990-х.

Це цікаво 5 найпопулярніших гральних автоматів, які підкорили гемблерів з усього світу



Покинуті Porsche 928 / Фото Стіва Роудса / Carscoops

Автівки належать другові власника цієї земельної ділянки. Він попросив залишити машини на зберігання, але згодом припинив приїжджати та з невідомих причин втратив інтерес до своєї колекції. Разом з тим, продавати автомобілі він не хоче. Схоже, що вони продовжать псуватися під каліфорнійським сонцем.



Автівки роками псуються під сонцем / Фото Стіва Роудса / Carscoops

Наразі їхній стан не є критичним. Завдяки сухому місцевому клімату та корпусам з оцинкованої сталі корозія не повинна була б прижитися. Однак, постраждати від тривалого невикористання могла електрика.



Колекція Porsche 928, покинута власником / Фото Стіва Роудса / Carscoops



Власник втратив інтерес до автомобілів, але продавати їх не хоче / Фото Стіва Роудса / Carscoops

Дивіться також У Таїланді чоловік випадково знайшов на пляжі цінну речовину вартістю понад 1 000 000 доларів