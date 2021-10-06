Амбра коштує до 40 000 доларів (1,05 мільйона гривень) за кілограм, відповідно за шматок, знайдений Наронгом Плетчараджою можна виручити близько 1,2 мільйона доларів (31,7 мільйона гривень).

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Чоловік повертався на берег, коли побачив дивний шматок чогось невідомого на пляжі. Він здогадувався, що це могло бути, а тому забрав його із собою та відніс до експертів з Університету принца Сонгкла. Вони перевірили речовину, і з'ясували, що Наронг знайшов справжню сіру амбру, і видали йому сертифікат, що це підтверджує.

Ніхто з мешканців села ніколи раніше не бачив і не торкався до справжньої китової амбри, тому усі були дуже щасливі. Я такий схвильований, я не знаю, що робити,

– поділився він.

Наронг планує продати амбру. За словами чоловіка, якщо йому справді вдасться отримати за неї прогнозовану суму, він звільниться з роботи і влаштує велику вечірку для своїх друзів.

Що відомо про амбру Цю речовину називають скарбом моря і золотом, що плаває. Тривалий час про її походження не знали нічого, лише припускали, що вона може бути затверділою морською піною або ж послідом великих птахів. Проте у 1800-х роках, коли розвинувся китобійний промисел, з'ясувалося, що єдиними "виробниками" амбри є кашалоти.



Амбра являє собою залишки неперетравлених частин кальмарів та каракатиць, якими харчуються кити. Накопичуючись у шлунку та кишківнику, ці залишки перетворюють у тверду масу, яку кит згодом вивергає назовні. Саме тому амбру іноді називають "блювотинням кита".



Спершу вона має неприємний запах, який після висихання стає доволі солодким і стійким. У парфумерії використовується як фіксатор аромату.

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