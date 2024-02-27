У США розшукують мільйонера, який виграв у лотерею

У США гравців у лотерею закликали перевірити номери своїх квитків. Адже відомо, що один щасливчик виграв мільйон доларів, щоправда, він чи вона досі не звернулися до представників лотереї.

Наразі представники лотереї шукають того самого щасливчика.

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Зауважимо, що декілька людей в Арканзасі минулого тижня виграли великі гроші, і багато хто забрав додому тисячі доларів призових. Однак ще одного переможця досі розшукують.

Відомо, що його переможними номерами білої кулі були 4, 27, 33, 41 і 42 номер Powerball 14.

Переможець має 180 днів з моменту розіграшу, щоб отримати свій приз.

Раніше ми писали про американку, яка виграла у лотерею 2900 доларів, однак через прикрий збіг обставин свій приз вона так і не отримала. За словами жінки їй переплатили 8000 доларів, коли вона отримувала допомогу по безробіттю. І саме через це їй відмовилися виплачувати приз у розмірі 2900 доларів.

А ще одна британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш.