У підвалі розкішного будинку виявили в'язницю на 9 камер: вражаючі фото
Джерело:The Mirror
У США виставили на продаж будинок, в якому є дуже незвична особливість. Річ у тім, що одні з десятків розкішних дверей ведуть до в'язниці, розрахованої на дев'ять осіб.
Відомо, що будинок розташований у штаті Міссурі. Його побудували ще у 1875 році.
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Який вигляд має будинок
Він може похвалитися двома спальнями й шикарними інтер'єрами, включно з дерев'яною підлогою з мармуровими вставками. Цінник у 350 000 доларів може здатися цілком прийнятним, але двері з кухні, які ведуть до в'язниці, викликали справжній ажіотаж у соцмережах. Водночас зовнішній вигляд будинку майже нічим не відрізняється від інших будівель поруч.
Велика реконструкція 2005 року дала змогу поєднати сучасне оздоблення з традиційною архітектурою і характером. І найцікавіше – у підвалі будинку розташована законна в'язниця площею 232 квадратних метрів із:
- 9 камерами,
- кімнатою бронювання,
- ванною.
Замки на дверях камер працюють. Підвал під будинком з освітленням. Можливості цього будинку просто приголомшливі,
– зазначили агенти з нерухомості.
У підвалі розкішного будинку виявили в'язницю на 9 камер / Фото House Of Brokers Realty
Реакція соцмереж
Однак "можливості" житла не на жарт стривожили людей у соціальних мережах. Ось, що пишуть коментатори:
- "Ненавидите хлопця своєї дочки? Позбавтеся від нього в підвалі, поки вона спить у цій чудовій кімнаті, освітленій сонцем",
- "Хто б не купив цей будинок, за ним обов'язково повинна стежити влада",
- "Найкращий номер для свекрухи",
- "Радий, що вони кажуть, що це "законна в'язниця". Не хотів би замкнути своїх ворогів у саморобній".
А дехто пожартував, що його слід рекламувати як придатне тільки для психопатів. Щоб розвіяти побоювання, в оголошенні уточнюється, що раніше будівля служила будинком і в'язницею шерифа округу Говард.