У США на парковці знайшли 3-метрового алігатора: він ховався під машиною – відео

У Флориді біля житлового комплексу знайшли величезного 3-метрового алігатора. Він сидів під припаркованою машиною.

На це місце викликали поліцію та представників Комісії з охорони дикої природи. Їм вдалося перевезти тварину на крокодилячу ферму. На щастя, ні крокодил, ні люди, які його транспортували, не постраждали.

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Поліцейські розповіли, що не знають, звідки прийшов алігатор. Неподалік від парковки є ставок, але крокодил занадто великий, щоб жити там. Ймовірно, що він подолав немалий шлях до того як заховався під автомобілем.

У Комісії з охорони дикої природи кажуть, що весна та літо – сезон спарювання в алігаторів. У цей час вони стають дуже активними. Коли температура повітря підвищується, у них пришвидшується метаболізм, і вони вирушають на пошуки їжі.

Дивіться відео: 3-метрового алігатора знайшли під припаркованою машиною

Флоридців попередили, що подібні випадки можуть траплятися дедалі частіше, а тому їм слід дотримуватися правил безпеки. Спеціалісти радять людям бути обачними, не купатися в неперевірених місцях та в темний час доби. Якщо ж вони побачать крокодила, необхідно зберігати дистанцію та одразу звернутися за допомогою. Годувати алігатора не можна в жодному випадку.