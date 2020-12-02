Масштабне дослідження американської компанії National Research Group визначило найкращі франшизи у сфері розваг.

Головними розважальними франшизами у США стали "Мандалорець", "Месники" та "Дивні дива", повідомляє Variety.

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Національна Дослідницька Група (National Research Group), починаючи з січня 2019 року, опитувала мешканців США про франшизи, які вони вважають найбільш сміливими та надихаючими. Всього у цьому опитуванні взяли участь 350 тисяч людей, які оцінювали 700 франшиз розважальної сфери. Отримані результати показали, які з них витримають випробування часом та залишаться актуальними для глядачів.



"Мандалорець", "Месники" та "Дивні дива" на вершині списку головних розважальних франшиз / Фото Variety

Повний список головних розважальних франшиз виглядає так:

"Мандалорець" "Месники» "Дивні Дива" "Джон Уік" "Чорна пантера" "Вартові Галактики" "Відьмак" "Озарк" "Людина-павук: Навколо всесвіту" "Чорна вдова" "Дедпул" "Тор" "Залізна людина" Mario Bros. "Історія іграшок" "Доктор Стрендж" "Людина-павук" "Таємниця Коко" "Король Лев" "Гамільтон"

Керівництво NRG говорить про те, що розважальні франшизи створюють не лише для того, щоб посміятися та відпочити. Сьогодні аудиторія готова до розважального контенту, який розвиватиме культурні цінності та створюватиме нову реальність, де оптимізм, цікавість та різноманіття об'єднуватиме, а не розділятиме.