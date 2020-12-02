В США назвали главные развлекательные франшизы: "Мандалорец" на первом месте
Масштабное исследование американской компании National Research Group определило самые лучшие франшизы в сфере развлечений.
Главными развлекательными франшизами в США стали "Мандалорец", "Мстители" и "Очень странные дела", сообщает Variety.
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Национальная Исследовательская Группа (National Research Group), начиная с января 2019 года, опрашивала жителей США о франшизах, которые они считают самыми смелыми и вдохновляющими. Всего в этом опросе приняли участие 350 тысяч людей, которые оценивали 700 франшиз развлекательной сферы. Полученные результаты показали, какие из них выдержат испытание временем и останутся актуальными для зрителей.
"Мандалорец", "Мстители" и "Очень странные дела" возглавляют список лучших развлекательных франшиз / Фото Variety
Полный список главным развлекательных франшиз выглядит так:
- "Мандалорец"
- "Мстители"
- "Очень странные дела"
- "Джон Уик"
- "Чёрная Пантера"
- "Стражи галактики"
- "Ведьмак"
- "Озарк"
- "Человек-паук: Через вселенные"
- "Чёрная вдова"
- "Дэдпул"
- "Тор"
- "Железный человек"
- Mario Bros.
- "История игрушек"
- "Доктор Стрэндж"
- "Человек-паук"
- "Тайна Коко"
- "Король Лев"
- "Гамильтон"
Руководство NRG говорит о том, что развлекательные франшизы создают не только для того, чтобы посмеяться и отдохнуть. Сегодня аудитория готова к развлекательному контенту, который будет развивать культурные ценности и создавать новую реальность. А оптимизм, интерес и разнообразие будут обьединять, а не разделять.
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