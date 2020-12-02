Масштабное исследование американской компании National Research Group определило самые лучшие франшизы в сфере развлечений.

Главными развлекательными франшизами в США стали "Мандалорец", "Мстители" и "Очень странные дела", сообщает Variety.

Читайте также: Ведьмаку заплатите чеканной монетой: Генри Кавилл предлагает свои услуги в интернете

Национальная Исследовательская Группа (National Research Group), начиная с января 2019 года, опрашивала жителей США о франшизах, которые они считают самыми смелыми и вдохновляющими. Всего в этом опросе приняли участие 350 тысяч людей, которые оценивали 700 франшиз развлекательной сферы. Полученные результаты показали, какие из них выдержат испытание временем и останутся актуальными для зрителей.



"Мандалорец", "Мстители" и "Очень странные дела" возглавляют список лучших развлекательных франшиз / Фото Variety

Полный список главным развлекательных франшиз выглядит так:

"Мандалорец" "Мстители" "Очень странные дела" "Джон Уик" "Чёрная Пантера" "Стражи галактики" "Ведьмак" "Озарк" "Человек-паук: Через вселенные" "Чёрная вдова" "Дэдпул" "Тор" "Железный человек" Mario Bros. "История игрушек" "Доктор Стрэндж" "Человек-паук" "Тайна Коко" "Король Лев" "Гамильтон"

Руководство NRG говорит о том, что развлекательные франшизы создают не только для того, чтобы посмеяться и отдохнуть. Сегодня аудитория готова к развлекательному контенту, который будет развивать культурные ценности и создавать новую реальность. А оптимизм, интерес и разнообразие будут обьединять, а не разделять.