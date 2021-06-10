Мері Маргарет Крейпер склала обітницю та стала черницею у віці 18 років. Вона провела у релігійному ордені 59 років, 28 з яких – керувала католицькою школою. Про її шахрайство стало відомо у ході перевірки після того, як у 2018 році жінка вийшла на пенсію.

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За даними прокуратури, черниця фальсифікувала щомісячні і щорічні звіти шкільної адміністрації, що давало їй можливість зберегти доступ до фінансів і контроль над ними. Крім того, ексдиректорка проінструктувала інших працівників школи, як змінювати та знищувати фінансові записи.

Вона переказувала гроші з рахунків шкільних пожертв та внесків за навчання на ощадний рахунок, який покривав витрати на життя черниць. Велику частину з них вона використовувала самостійно – на розваги у казино та погашення боргів на кредитних картках.

Адвокати пані Крейпер повідомили, що вона розкаюється і дуже шкодує про заподіяну нею шкоду.

Вона взяла на себе повну відповідальність за те, що зробила, як тільки зіштовхнулася з проблемою. Вона співпрацювала з правоохоронними органами та архієпископією,

– зазначили адвокати черниці.

Тепер на Мері Маргарет Крейпер чекає судовий процес. Він розпочнеться 1 липня. За попередніми даними, жінці загрожує покарання до 40 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.