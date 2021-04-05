У США різні сільськогосподарські конкурси у великій пошані. І одним з таких є щорічний чемпіонат з окрику свиней.

Конкурс з окрику свиней – "шоу" в якому люди по черзі виходять на сцену і міряються вокальними вміннями в підзиванні хрюшок. Безсумнівно, цей захід піддається нестримній насмішці, тобто делікатному гумору.

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Американці хотіли зробити щось, щоб привернути увагу до сільського господарства, а організатори у різних штатах США розпочали захід заради розваги. Тож зрозуміло, що змагання мають жартівливий характер – народ приходить туди повеселитися, поспівати безглуздих пісень та порохкати зі сцени на потіху натовпу.

Відомий ютубер під ніком Andre Antunes, що підкорює мережу своїми каверами на промови американських пасторів та політиків, вміє зробити метал із чого завгодно. Днями Андре представив свою версію конкурсу з окрику свиней – і, як виявилося, це справжній метал, завдяки якому конкурс засяв новими фарбами.

Кавер Andre Antunes на конкурс з окрику свиней: відео