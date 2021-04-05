В США различные сельскохозяйственные конкурсы в большом почете. И одним из таких является ежегодный чемпионат по окрику свиней.

Конкурс по окрику свиней – "шоу" в котором люди по очереди выходят на сцену и меряются вокальными умениями в подзывании хрюшек. Несомненно, это мероприятие подвергается безудержной насмешке, то есть деликатному юмору.

Интересно Лекарство от плохого настроения: 45 забавных фото животных, которые сделают ваш день лучшим

Американцы хотели сделать что-то, чтобы привлечь внимание к сельскому хозяйству, а организаторы в разных штатах США начали мероприятие ради развлечения. Поэтому понятно, что соревнования имеют шутливый характер – народ приходит туда повеселиться, попеть дурацких песен и похрюкать со сцены на потеху толпы.

Известный ютубер под ником Andre Antunes, что покоряет сеть своими каверами на речи американских пасторов и политиков, умеет сделать металл из чего угодно. На днях Андре представил свою версию конкурса по окрику свиней – и, как оказалось, это настоящий металл, благодаря которому конкурс засверкал новыми красками.

Кавер Andre Antunes на конкурс по окрику свиней: видео