Інцидент трапився з 30-річною жінкою та її сусідкою.

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Потерпіла розповіла, що регулярно замовляє речі з доставкою додому. Однак, коли її немає вдома, то посилку можуть залишити у сусідньому будинку.

Раніше там жили милі люди, з якими жінка товаришувала. Тож, забирати у них пакунки було не важко. Але приблизно 3 місяці у сусідський будинок переїхала інша жінка зі своїм 9-річним сином.

Відтоді, як вона переїхала, я змінила ситуацію з поштовими службами, але, на жаль, багато хто з кур'єрів не мав цієї інформації. На жаль, декілька посилок доставили новій сусідці, і коли я пішла за ними, вона заперечувала це або дала мені вже відкриту посилку, сказавши, що син випадково її відкрив,

– заявила жінка.

Як Всесвіт покарав сусідку

Вона захотіла зупинити це, але посилки і надалі надходили на сусідську адресу. Одного дня жінка замовила живого павука поштою. Тваринку доставили за адресою сусідки. Коли жінка пішла забрати пакунок, то сусідка нахабно заявила, що "не отримувала нічого".

Перш ніж я встигла договорити, вона грюкнула дверима перед моїм носом. Я була дуже роздратована, знову постукала до неї у двері і почала чекати, але вона повністю ігнорувала мене протягом 10 хвилин, – розповіла потерпіла.

Засмучена жінка пішла додому і зателефонувала до кур'єрської служби, намагаючись забрати своє майно. Аж раптом у вхідні двері постукали. То прибігла сусідка із сином, який плакав. Вона почала кричати на неї, адже, розпакувавши чужу посилку, вона випустила величезного павука, який тепер повзає будинком.

Що ж, сподіваємося ця ситуація навчить жінку не чіпати чужі пакунки. Раніше ми писали про агресивну жінку, яка кинула в обличчя працівниці закладу швидкого харчування їжу. Потерпіла подала до суду на свою нападницю і суд виніс справедливий вирок. Тепер агресорка працюватиме на місці жертви.

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