Однак жінка, на прізвище Ван точно вже ніколи не буде фотографувати свою їжу. Бо за це їх принесли величезний рахунок у ресторані.

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Що сталося

Жінка разом з подругою насолоджувалася вечерею в одному з китайських ресторанів. Вона вирішила скористатися китайським застосунком WeChat, щоб показати своїм друзям та підписникам, як вона проводить час

Після трапези жінці принесли рахунок на приголомшливу суму 430 000 юанів (близько 60 000 доларів).

У чому причина

З'ясувалося, що завантажена нею фотографія містила QR-код її столу, який вона та її подруга використовували, щоб замовити їжу.

Довідка. У деяких закладах Китаю будь-хто може додати страву до вашого замовлення, маючи доступ до QR-коду вашого столу.

Так, декілька юзерів подумали, що було б смішно додати до її рахунку величезну кількість їжі. Так, вони замовили жінці:

2580 порцій кальмарів,

1850 порцій качиної крові (популярний в регіоні делікатес),

9990 порцій пасти з креветками.

Хоча жінка швидко усвідомила свою помилку та видалила публікацію, її продовжували завалювати замовленнями. На щастя для неї, власники ресторану з розумінням поставилися до помилки клієнтки та відпустили її, не змушуючи сплатити величезний рахунок.

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