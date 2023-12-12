З'ясувалося, що чоловіка звати Сергій Очигава. Він прибув до Лос-Анджелеса рейсом Scandian Airlines, що прямував з Копенгагена.

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Бортпровідники не звертали уваги на Очигаву, хоча той виявився досить неспокійним пасажиром: постійно змінював своє місце, просив подвійні порції, а потім спробував з'їсти шоколадку, яка призначалася для бортпровідника.

Була одна проблема: він взагалі не мав перебувати на борту. Тривогу було піднято лише тоді, коли співробітники прикордонної служби в Лос-Анджелесі виявили, що він не має паспорта,

– зазначили журналісти.

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Сам чоловік пояснив, що не спав три доби, а тому не зовсім розумів зміст того, що відбувається.

Коли його запитали, як він пройшов перевірку безпеки в Копенгагені, Очигава заявив, що не пам'ятає, як він пройшов перевірку без квитка,

– мовиться у повідомленні.

Під час огляду багажу в нього знайшлися ізраїльське та російське внутрішні "посвідчення особи". Подальша доля чоловіка наразі невідома.

Раніше ми писали про дивну поведінку росіянки, яка не хотіла платити за додатковий багаж, а тому вирішила одягти дитячий горщик на голову. Вона стверджувала, що це її капелюх.