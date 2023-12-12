Головною фігуранткою інциденту стала 39-річна Розмарі Хейн, яка образила робітницю Емілі Рассел.

Дивіться також Згадали дитинство: київські комунальники влаштували "покатушки" з гірки – кумедне відео

Справа дійшла до суду штату Огайо. Зрештою жінка визнала себе винною у насильстві. Тоді суддя запропонував на вибір обвинуваченої:

90 днів тюремного ув'язнення;

або 30 днів за ґратами та 60 днів роботи у фастфуді.

Ви хочете побути на її місці протягом двох місяців і дізнатися, як люди повинні ставитися до людей, чи відсидіти свій термін у в’язниці,

– запитав суддя.

Жінка погодилася побути на місці своєї жертви та попрацювати 2 місяці у фастфуді. Наразі жінка все ще шукає роботу.

Як пояснив адвокат обвинуваченої, посаду Хейн повинен буде схвалити суд, і їй доведеться працювати на ній 20 годин на тиждень. На додаток до тюремного ув'язнення та часу, проведеного за роботою у фастфуді, жінці доведеться:

заплатити 250 доларів штрафу,

пройти дворічний випробувальний термін.

Раніше ми писали про чоловіка з Австралії, який вирішив провчити іншого водія після того, як останній декілька разів залишав своє авто на чужому паркувальному місці. Власник паркомісця вигадав цікавий спосіб помститися нахабному водію. Він не вигадав нічого кращого, ніж обгорнути машину плівкою та написати "попереджувальну записку".