Інцидент стався у на верхньому північному узбережжі Сіднея, що в Австралії.

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Яку помсту вигадав чоловік

Чоловік, ім'я якого не називається, вирішив провчити нахабного водія. Він не вигадав нічого кращого, ніж обгорнути машину плівкою та написати "попереджувальну записку", щоб її власник більше не робив подібних помилок.

По всьому автомобілю було написано безліч слів. Хтось із глядачів зазначив, що власнику машини пощастило, що розгніваний чоловік не написав їх просто на кузові.

Не громадська стоянка. Читай, ідіоте. Приватна власність,

– свідчило одне з різких повідомлень.



Чоловік обмотав машину харчовою плівкою / Фото The Mirror

Як на це відреагували у мережі

Реакція користувачів соціальних мереж була неоднозначною: одні називали вчинок "ювелірним" або "новаторським", а інші були обурені псуванням чужого майна. Ось, які коментарі вони лишали:

"Якого біса ви робите це з чиєюсь машиною? Невже записка не дала б того ж результату? Здається, що це надмірна реакція".

"Знімаю капелюха перед тим, хто це зробив".

Раніше ми писали про чоловіка, який вирішив жорстоко помститися своєму начальнику, що постійно крав його обіди. Помста виявилася епічною.