Цей короткий фрагмент випуску новин став вірусним у соцмережах.

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На опублікованих кадрах видно, як йде відлік часу від 10 до 0, вказуючи на те, що прямий ефір от-от почнеться. Однак коли на екрані з'являється ведуча, то вона виглядає роздратованою і показує середній палець.

Інцидент, що стався у прямому ефірі: дивіться відео

Але вже за декілька секунд вона робить серйозний вираз обличчя і починає читати текст зі суфлера: "Наживо з Лондона, це BBC News".

Упродовж включення у Меріам був дещо знервований тон голосу, можливо, вона знала про конфуз. Згодом у соцмережах вона написала вибачення.

Гей, я дуже шкодую про це. Я жартувала з командою до ефіру і вдавала, що відраховую час до початку ефіру. Коли ми підійшли до 1, я жартома повернула палець і не усвідомлювала, що це потрапить в ефір,

– зазначила вона.

Вона додала, що дуже шкодує, що такий непристойний жест побачили мільйони людей.

"Це був дурний жарт, призначений для невеликої кількості моїх друзів", – пояснила ведуча.

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