Аби закарбувати у пам'яті спогади про подорож, вона зробила декілька світлин на фоні фонтану.

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Повернувшись додому, Алісія показала своїй родині зроблені нею фотографії. Але її мама помітила, що на одному зі знімків якийсь чоловік простягає каблучку своїй дівчині, і вона від подиву притискає руки до рота.

Потім, на наступній фотографії видно, як ця дівчина кидається в обійми чоловіка. Мабуть, вона сказала "так" на пропозицію вийти заміж.

Це було дуже мило. Щойно я повернулася додому, я показувала свої фотографії батькам. О, я пам'ятаю, я сміялася над тим, як мила парочка цілувалася,

– пригадала вона.



Світлина, на якій жінці освідчилися / Фото Kennedy News and Media

Сама дівчина залишилася приємно вражена подорожжю. Вона зазначила, що випадково сфотографувати людей в один з найважливіших моментів їхнього життя – це щось надзвичайне.

Зауважимо, що раніше мандрівнику Гевіну Бесту також вдалося зробити найвдаліший знімок у своєму житті. Він спершу не помітив, що саме йому вдалося зафіксувати, але коли він збільшив зображення, то не зміг повірити в те, що йому вдалося сфотографувати.