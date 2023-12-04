Курйозний інцидент стався з 28-річним директором текстильної компанії Джейсоном Грівзом, який живе у Британії.

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Він розповів, що купив різдвяний батончик лише за 1 фунт стерлінгів (близько 46 гривень). Коли він зняв пакування, то помітив дивний відросток у нижній половині фігурки. За словами британця, коли він побачив пікантну деталь, то відразу розсміявся.

Я не знаю, може, працівник складу з виробництва батончиків в останній день перед звільненням вирішив так розважитися. Хоча не виключено, що це була лише випадковість. Але те, що брак знаходиться у тому самому місці, де ви найменше очікуєте, вселяє певні підозри. Як мінімум, це дивно,

– зазначив чоловік.



Пікантна деталь шоколадного Санти / Фото SWNS

Журналісти звернулися до прессекретаря мережі супермаркетів Tesco за коментарем і вже отримали відповідь.

"Схоже, Санта розкрив усім нам занадто багато. Звичайно, якщо клієнт хоче повернути продукт з дефектом, то це можна зробити у найближчому великому супермаркеті Tesco", – мовиться в офіційній заяві.

Раніше інший чоловік з Австралії знайшов у міському парку Меріборо камінь, схожий на золото. Він приніс його додому, але згодом з'ясувалася, що його знахідка насправді значно цінніша за золото.