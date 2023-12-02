Чоловіка звати Девід Хоул. Саме він одного дня гуляв парком і знайшов камінь, схожий на золото.

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Червонуватий та важкий уламок невідомої породи лежав на жовтій глині. Девід забрав його додому, щоб розколоти та подивитися, що ж там усередині.

Однак зробити це було не так просто. Хоул використав:

дриль,

кутову шліфувальну машину,

пилу для каміння та кислоту.

Але все було марно. До середини своєї знахідки він так і не дістався. Розколоти породу не допомогла навіть кувалда.

Що ж виявилося всередині

Тоді чоловік відніс камінь у місцевий музей, щоб нарешті з'ясувати, з чим він мав справу. Там він дізнався, що випадково знайшов в парку рідкісний метеорит. Його вік складає приблизно 4,6 мільярда років, а загальна вага – 17 кілограмів.

Що знайшов чоловік: дивіться відео

Дослідники використали алмазну пилу, щоб взяти шматок породи. З його допомогою вони встановили, що метеорит містить багато заліза. Якщо розкрити камінь, у ньому можна побачити маленькі кристалічні краплі металевих мінералів – хондри.

Раніше у 2018 році у Марокко знайшли невеликий чорний камінь, в якому розпізнали метеорит. Подальші дослідження здивували вчених: об'єкт покинув Землю в далекому минулому й повернувся назад.