Мужчину зовут Дэвид Хоул. Именно он однажды гулял по парку и нашел камень, похожий на золото.

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Красный и тяжелый обломок неизвестной породы лежал на желтой глине. Дэвид забрал его домой, чтобы расколоть и посмотреть, что там внутри.

Однако сделать это было не так-то просто. Хоул использовал:

дрель,

угловую шлифмашину,

пыли для камней и кислоты.

Но все было бесполезно. До середины своей находки он так и не добрался. Расколоть породу не помогла даже кувалда.

Что же оказалось внутри

Тогда мужчина отнес камень в местный музей, чтобы наконец-то выяснить, с чем он имел дело. Там он узнал, что случайно обнаружил в парке редкий метеорит. Его возраст составляет примерно 4,6 миллиарда лет, а общий вес – 17 килограммов.

Что нашел мужчина: смотрите видео

Исследователи использовали алмазную пилу, чтобы взять кусок породы. С его помощью они установили, что метеорит содержит много железа. Если раскрыть камень, в нем можно увидеть маленькие кристаллические капли металлических минералов – хондры.

Ранее в 2018 году в Марокко нашли небольшой черный камень, в котором распознали метеорит. Дальнейшие исследования удивили ученых: объект бросил Землю в далеком прошлом и вернулся.