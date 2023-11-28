И хотя ролик быстро стал вирусным, все могло завершиться трагедией.

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Что сразили туристы

Пара стала слишком близко к волнам, чтобы сделать эпическое видео. Однако природа оказалась слишком мощной и через секунду большие волны сбили туристов с ног. Многие поспешили раскритиковать туристов за их необдуманный поступок

Не знаю, есть ли на Земле такое же место с черным песком, но я слышал, что если тебя занесет, то ты погибнешь. Никто тебя не спасет, потому что это смерть,

– написал один из них.

Некоторые пользователи отметили, что можно было бы догадаться, куда могут достать волны.

"Мне кажется, очевидно ли по размеру волн и наклону берега, что это произойдет? Видно, где мокрый песок", – отметил другой комментатор.

Что сбросили туристы: смотрите видео

Чем опасен исландский пляж Black Sand Beach

В Visit Iceland неоднократно отмечали опасность, скрывающую мощные волны на черном пляже Рейнисфьяра.

Когда вас захватывает океанская волна, вас сбивает с ног, и очень тяжело устоять на ногах и снова обрести равновесие. Одна из причин этого состоит в том, что волна создает всасывающую силу, которая затягивает вас и вымывает песок и гравий из-под ваших ног.

– объяснили в Visit Iceland.

К тому же умереть можно и из-за переохлаждения, которое наступает уже через несколько минут.

Обратите внимание! На этом пляже нет спасателей или других людей, гарантирующих безопасность, ведь попытки спасения в таких опасных условиях просто слишком рискованны.

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