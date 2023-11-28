И хотя ролик быстро стал вирусным, все могло завершиться трагедией.
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Что сразили туристы
Пара стала слишком близко к волнам, чтобы сделать эпическое видео. Однако природа оказалась слишком мощной и через секунду большие волны сбили туристов с ног. Многие поспешили раскритиковать туристов за их необдуманный поступок
Не знаю, есть ли на Земле такое же место с черным песком, но я слышал, что если тебя занесет, то ты погибнешь. Никто тебя не спасет, потому что это смерть,
– написал один из них.
Некоторые пользователи отметили, что можно было бы догадаться, куда могут достать волны.
"Мне кажется, очевидно ли по размеру волн и наклону берега, что это произойдет? Видно, где мокрый песок", – отметил другой комментатор.
Что сбросили туристы: смотрите видео
Чем опасен исландский пляж Black Sand Beach
В Visit Iceland неоднократно отмечали опасность, скрывающую мощные волны на черном пляже Рейнисфьяра.
Когда вас захватывает океанская волна, вас сбивает с ног, и очень тяжело устоять на ногах и снова обрести равновесие. Одна из причин этого состоит в том, что волна создает всасывающую силу, которая затягивает вас и вымывает песок и гравий из-под ваших ног.
– объяснили в Visit Iceland.
К тому же умереть можно и из-за переохлаждения, которое наступает уже через несколько минут.
Раньше мы писали, что в странах Азии запретили есть популярный фрукт. Теперь нарушителям светит немалый штраф.