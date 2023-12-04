Користувачі тіктока, де з'явилося відео Реми, піддали критиці її дії, назвавши їх прагненням до "перформативної чистоти".

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Що показала жінка

На оприлюднених кадрах видно, як ялинка лежить у ванні, а жінка розпилює кілька дезінфікуючих спреїв на пластикові гілки. Також Рема помила дерево під краном.

Жінка помила ялинку у ванній: дивіться відео

Чому люди обурилися

У коментарях багато людей звинуватили жінку у прагненні "надмірної чистоти". Ось що вони написали:

"Перформативне прибирання у всій красі".

"Це просто мій начальник намагається знайти для мене завдання, коли робота йде повільно".

Інший користувач зазначив, що вода, яка стікає в каналізацію, була "чистою": "Те, що вода прозора, говорить мені, що мені не потрібно цього робити".

Однак кілька користувачів стали на її захист, заявивши, що вона може робити все, що хоче. Вони написали: "Знаєш, це твоє дерево. Живи своє життя".

Цікаво! Раніше ми вже писали, що не варто тримати ялинку біля радіатора, печі або каміна, адже тоді ялинка засохне, а голки обсиплються.