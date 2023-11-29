Обурені жителі навіть змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, адже вона "жахлива та сумна".

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Відомо, що ялинку встановили не так давно. Однак новорічна красуня не простояла навіть до грудня.

Ось як на неї реагували люди у соцмережах:

"Я вагаюся, як мені описати те, що я бачу: деформація чи рахіт?".

"Це якась катастрофа".

"Ганьба, розберіть негайно".

"У нас закінчилися дерева?".

"Жах якийсь".

"Символ нещастя".



Який вигляд мала ялинка / Фото Daily Express

Звідки взялася "жахлива" ялинка

Керівниця сектору роздрібної торгівлі та туризму Ненсі Кенел Россел пояснила, що після шторму 24 липня влада вирішила не вирубувати жодної ялинки у постраждалих лісах Ла-Шо-де-Фон.

Натомість муніципалітет Ла-Сань від щирого серця пожертвував нам до свята чотири дерева зі свого лісу,

– зазначила вона.

І хоча ялинка не дуже пухнаста і дещо викривлена – вона все одно є символом різдвяних свят. Однак містяни цього так і не усвідомили, тож влада ухвалила рішення розібрати та закомпостували ялинку.

Додамо, у США у самому розпалі підготовка до різдвяних свят. Президентське подружжя Джо та Джилл Байден встановили та прикрасили 98 різдвяних ялинок у Білому домі. Для того, аби прикрасити президентську резиденцію, довелося витратити 4,5 кілометра стрічок, 33 892 прикраси та 142 425 святкових вогнів. За словами першої леді США Джилл Байден цьогорічна святкова тема – "Магія, диво і радість".