Возмущенные жители даже заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, ведь она "ужасная и грустная".

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Известно, что елку установили не так давно. Однако новогодняя красавица не простояла даже до декабря.

Вот как на нее реагировали люди в соцсетях:

"Я сомневаюсь, как мне описать то, что я вижу: деформация или рахит?".

"Это какая-то катастрофа".

"Позор, разберите немедленно".

"У нас кончились деревья?".

"Ужас какой-то".

"Символ несчастья".



Как выглядела елка / Фото Daily Express

Откуда взялась "ужасная" елка

Руководитель сектора розничной торговли и туризма Нэнси Кенел Россел объяснила, что после шторма 24 июля власти решили не вырубать ни одной елки в пострадавших лесах Ла-Шо-де-Фон.

В то же время муниципалитет Ла-Сань от всей души пожертвовал нам к празднику четыре дерева из своего леса,

– отметила она.

И хотя елка не очень пушистая и несколько искажена – она все равно символ рождественских праздников. Однако горожане этого так и не осознали, поэтому власти приняли решение разобрать и закомпостировали елку.

Добавим, в США в самом разгаре подготовка к рождественским праздникам. Президентские супруги Джо и Джилл Байден установили и украсили 98 рождественских елок в Белом доме. Для того чтобы украсить президентскую резиденцию, пришлось потратить 4,5 километра лент, 33 892 украшения и 142 425 праздничных огней. По словам первой леди США Джилл Байден праздничная тема этого года – "Магия, чудо и радость".