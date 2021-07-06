Співробітниця поліції шукала конфіденційну інформацію про нового залицяльника: її звільнили

Британку Терезу Лайнс, що донедавна була констеблем поліції у графстві Сомерстет, звільнили за зловживання службовими повноваженнями та використання їх в особистих цілях. Жінка використовувала службові бази даних, щоб отримати конфіденційну інформацію про свого нового залицяльника.

Аби вивідати ще більше про чоловіка, з яким вона збиралася на побачення, Тереза Лайнс відвідала його будинок під час служби. У робочий блокнот вона внесла вигадану причину цього візиту.

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Тереза Лайнс перевищила службові повноваження / Фото SWNS

Неправомірні дії жінки зауважив її колега, але Тереза Лайнс звинуватила його у наклепі. Проте факт зловживання повноваженнями все-таки вдалося довести.

Законність життєво необхідна для підтримки довіри громадськості, і ми очікуємо, що всі співробітники дотримуватимуться суворої політики захисту даних, коли мова йде про використання поліцейських систем та доступ до конфіденційної інформації,

– прокоментувала керівниця відділу професійних стандартів поліції Джейн Вігмор.

Комісія з порушень службової дисципліни розглянула справу Терези Лайнс. З огляду на те, що непрофесійні вчинки пані-констебля були грубим порушенням політики захисту даних, її негайно ж звільнили без попередження.