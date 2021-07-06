Чтобы выведать еще больше о мужчине, с которым она собиралась на свидание, Тереза Лайнс посетила его дом во время службы. В рабочий блокнот она внесла выдуманную причину этого визита.

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Тереза Лайнс превысила служебные полномочия / Фото SWNS

Неправомерные действия женщины заметил ее коллега, но Тереза ​​Лайнс обвинила его в клевете. Однако факт злоупотребления полномочиями все-таки удалось доказать.

Законность жизненно необходима для поддержания доверия общественности, и мы ожидаем, что все сотрудники будут придерживаться строгой политики защиты данных, когда речь идет об использовании полицейских систем и доступе к конфиденциальной информации,

– прокомментировала руководитель отдела профессиональных стандартов полиции Джейн Вигмор.

Комиссия по нарушениям служебной дисциплины рассмотрела дело Терезы Лайнс. Учитывая то, что непрофессиональные поступки констебля были грубым нарушением политики защиты данных, ее сразу же уволили без предупреждения.