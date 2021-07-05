Співає польський реп про кокаїн: випустили іграшку, яка має розвивати творчі здібності у дітей

На Тайвані випустили іграшку, яка вміє танцювати, співати, рухатися, крутитися. Іграшка призначена для раннього навчання дітей. Але цікава вона не цим.

Іграшка у вигляді 32-сантиметрового пухнастого кактуса стала популярною на Тайвані. Виробник, описує іграшку як гарний подарунок на день народження для дітей, а весела музика і танці підходять для створення приємної атмосфери та підходять для дитячих вечірок.

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Крім того, за словами виробника іграшки, танцюючий кактус призначений допомагати стимулювати уяву і творчі здібності у дітей. Проте люди, які розуміють польську, з цим не дуже згідні.

Одна громадянка Польщі, яка живе в Тайчжуні впізнала у мелодії трек польського репера Cypis, який нещодавно став популярним в соцмережах. Вона сказала, що в текстах пісень неодноразово згадувалися кокаїн і спроби самогубства.

Кокаїн і спроби самогубства повторюються знову і знову. Це дійсно шокує,

– розповіла жінка.

Варто зазначити, що "розвивальну іграшку" можна знайти на багатьох торгових платформах: Shopee, Ruten, Rakuten та сайтах дитячих товарів. Іграшка також доступна на Amazon.

Презентація "розвивальної іграшки": відео

Кліп на пісню польського репера Cypis, яку співає іграшка: відео

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