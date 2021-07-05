Игрушка в виде 32-сантиметрового пушистого кактуса стала популярной на Тайване. Производитель, описывает игрушку как красивый подарок на день рождения для детей, а веселая музыка и танцы подходят для создания приятной атмосферы и подходят для детских вечеринок.

Это интересно Почему слоты стали самыми популярными игровыми автоматами во всем мире

Кроме того, по словам производителя игрушки, танцующий кактус предназначен помогать стимулировать воображение и творческие способности у детей. Однако люди, которые понимают польский, с этим не очень согласны.

Одна гражданка Польши, которая живет в Тайчжуне узнала в мелодии трек польского рэпера Cypis, который недавно стал популярным в соцсетях. Она сказала, что в текстах песен неоднократно упоминались кокаин и попытки самоубийства.

Кокаин и попытки самоубийства повторяются снова и снова. Это действительно шокирует,

– рассказала женщина.

Стоит отметить, что "развивающую игрушку" можно найти на многих торговых платформах: Shopee, Ruten, Rakuten и сайтах детских товаров. Игрушка также доступна на Amazon.

Презентация "развивающей игрушки": видео

Клип на песню польского рэпера Cypis, которую поет игрушка: видео

Смешное В сети потроллили Марка Цукерберга, который в День независимости США проехался на серфе с флагом