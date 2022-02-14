Spice Girls – знову разом: LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту
Джерело:LEGO
Відома данська компанія з виробництва іграшок LEGO оголосила про випуск нового набору – Spice Girl Tribute. Він присвячений 25-річчю виходу другого студійного альбому гурту "Spiceworld".
Таким чином LEGO вирішила потішити шанувальників найкультовішого жіночого гурту та відзначити ювілейний рік випуску альбому Spice Girls "Spiceworld".
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Конструктор налічує 578 деталей, висота кожної фігурки – приблизно 8 сантиметрів. До нового набору увійдуть п'ять учасниць гурту:
- Емма Бантон;
- Джері Холлівелл;
- Мелані Сі (Мелані Чісхолм);
- Мел Бі (Мелані Браун);
- Вікторія Бекхем.
Все коли-небудь трапляється вперше, і сьогодні я можу розповісти, що Spice Girls – перші справжні люди, яких перетворили в Lego,
– написала у своєму твітері учасниця Spice Girls Мелані Сі.
Варто зазначити, це вперше, коли героями колекції BrickHeadz від LEGO стали реальні люди. Адже до цього іграшки виходили лише з вигаданими персонажами.
LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO
LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO
LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO
LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO
Набір LEGO Spice Girl Tribute буде доступний покупцям з 1 березня 2022 року. Вартість – 50 євро (1600 гривень).