Таким образом LEGO решила порадовать поклонников самой культовой женской группы и отметить юбилейный год выпуска альбома Spice Girls "Spiceworld".

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Конструктор насчитывает 578 деталей, высота каждой фигурки – примерно 8 сантиметров. В новый набор войдут пять участниц группы:

Эмма Бантон;

Джерри Холливелл;

Мелани Си (Мелани Чисхолм);

Мел Би (Мелани Браун);

Виктория Бекхэм.

Все когда-нибудь случается впервые, и сегодня я могу рассказать, что Spice Girls – первые настоящие люди, которых превратили в Lego,

– написала в своем твиттере участница Spice Girls Мелани Си.

Стоит отметить, это впервые, когда героями коллекции BrickHeadz от LEGO стали реальные люди. Ведь до этого игрушки выходили только с вымышленными персонажами.

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсировала набор культовой девчачьей группы Spice Girl / Фото LEGO

Набор LEGO Spice Girl Tribute будет доступен покупателям с 1 марта 2022 года. Стоимость – 50 евро (1600 гривен).