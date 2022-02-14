Spice Girls – знову разом: LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту

Таким чином LEGO вирішила потішити шанувальників найкультовішого жіночого гурту та відзначити ювілейний рік випуску альбому Spice Girls "Spiceworld".

Це цікаво Краще звільнитися: 10 курйозних фото людей, у яких трапився поганий робочий день

Конструктор налічує 578 деталей, висота кожної фігурки – приблизно 8 сантиметрів. До нового набору увійдуть п'ять учасниць гурту:

Емма Бантон;

Джері Холлівелл;

Мелані Сі (Мелані Чісхолм);

Мел Бі (Мелані Браун);

Вікторія Бекхем.

Все коли-небудь трапляється вперше, і сьогодні я можу розповісти, що Spice Girls – перші справжні люди, яких перетворили в Lego,

– написала у своєму твітері учасниця Spice Girls Мелані Сі.

Варто зазначити, це вперше, коли героями колекції BrickHeadz від LEGO стали реальні люди. Адже до цього іграшки виходили лише з вигаданими персонажами.

LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO

LEGO анонсувала набір культового дівчачого гурту Spice Girl / Фото LEGO

Набір LEGO Spice Girl Tribute буде доступний покупцям з 1 березня 2022 року. Вартість – 50 євро (1600 гривень).