Такі випадки, мабуть, траплялися з кожним із нас, як і з героями цієї добірки. Проте їхні фейли покращили настрій не лише колегам, а й усьому інтернету. І це один із плюсів того, що вони так кумедно осоромилися.
Це цікаво День не задався: 13 людей, з якими сталися прикрі, але дуже кумедні неприємності
"Сьогодні я працював сам"
Фото Reddit / andwhenwefall
"Замок на моїх штанах порвався на роботі просто перед кількома важливими зустрічами"
Фото Reddit / illigal
"Дійсно поганий день"
Фото Reddit / TheMagnificentBoner
"Відра з фарбою впали з піддона"
Фото Reddit / the-d-man
"Потрібно вмикати світло перед тим, як виходити на роботу"
Фото Reddit / hat7e
"Моєму другові сьогодні зробили безкоштовну стрижку на роботі"
Фото Reddit
"Мій склад просто зараз"
Фото Reddit
"Бідна Меган"
Фото Reddit / needmorexanax
"Минулого тижня я почав працювати бджолярем"
Фото Reddit / Fuckler_boi
"Коли працюєш з дому і вмикає відео замість аудіо"
Фото з твітера bonitasaph