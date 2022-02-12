Такі випадки, мабуть, траплялися з кожним із нас, як і з героями цієї добірки. Проте їхні фейли покращили настрій не лише колегам, а й усьому інтернету. І це один із плюсів того, що вони так кумедно осоромилися.

Це цікаво День не задався: 13 людей, з якими сталися прикрі, але дуже кумедні неприємності

"Сьогодні я працював сам"

Фото Reddit / andwhenwefall

"Замок на моїх штанах порвався на роботі просто перед кількома важливими зустрічами"

Фото Reddit / illigal

"Дійсно поганий день"

Фото Reddit / TheMagnificentBoner

"Відра з фарбою впали з піддона"

Фото Reddit / the-d-man

"Потрібно вмикати світло перед тим, як виходити на роботу"

Фото Reddit / hat7e

"Моєму другові сьогодні зробили безкоштовну стрижку на роботі"

Фото Reddit

"Мій склад просто зараз"

Фото Reddit

"Бідна Меган"

Фото Reddit / needmorexanax

"Минулого тижня я почав працювати бджолярем"

Фото Reddit / Fuckler_boi

"Коли працюєш з дому і вмикає відео замість аудіо"

Фото з твітера bonitasaph

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