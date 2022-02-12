Такие случаи, вероятно, случались с каждым из нас, как и с героями этой подборки. Тем не менее, их фейлы улучшили настроение не только коллегам, но и всему интернету. И это один из плюсов того, что они так смешно оконфузились.

Это интересно День не задался: 13 человек, с которыми произошли досадные, но очень смешные неприятности

"Сегодня я работал сам"

Фото Reddit / andwhenwefall

"Замок на моих штанах порвался на работе прямо перед несколькими важными встречами"

Фото Reddit / illigal

"Действительно плохой день"

Фото Reddit / TheMagnificentBoner

"Ведра с краской упали с поддона"

Фото Reddit / the-d-man

"Нужно включать свет перед тем, как выходить на работу"

Фото Reddit / hat7e

"Моему другу сегодня сделали бесплатную стрижку на работе"

Фото Reddit

"Мой склад прямо сейчас"

Фото Reddit

"Бедная Меган"

Фото Reddit / needmorexanax

"На прошлой неделе я начал работать пчеловодом"

Фото Reddit / Fuckler_boi

"Когда работаешь из дома и включает видео вместо аудио"

Фото из твитера bonitasaph