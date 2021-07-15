Собаки не знають хороших манер: у Японії в аварії світлофора звинуватили песиків
Джерело:Sora news 24
Світлофор в Японії впав на 27 років раніше запланованого. Поліція вважає, що в аварії світлофора винні собаки.
У місті Судзука, Японія, несподівано впав шестиметровий стовп зі світлофором. Здавалося б нічого особливого. Проте світлофор встановили в 1997 році, і за планом він мав прослужити 50 років. Тобто він не простояв навіть до середини терміну експлуатації.
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Стовп звалився ще у лютому 2021 року, і лише декілька місяців тому поліція з'ясувала причину аварії. За характером пошкоджень вони зрозуміли: це була не спланована акція.
Поліція швидко встановила підозрюваних: у них лапки, хвостики і мокрі носи. Адже на місці події виявили велику кількість місцевих жителів, які прогулювались з собаками. Також з'ясувалося, що на протилежному боці вулиці стояв точно такий же стовп – і він був у повному порядку. Поліцейські перевірили обидва стовпи на наявність сечовини – і з'ясували, що на стовпі, який впав, її було у вісім разів більше. А на землі навколо нього – в 42 рази більше, ніж на землі біля стовпа, який залишився стояти.
Тож висновок дослідників – сечовина, ймовірно, прискорила швидкість корозії металу, особливо навколо його основи, і він цього не витримав.
Навіть якщо індивідуальна кількість сечі невелика, повторне нанесення протягом багатьох місяців і років може мати дуже руйнівний вплив на громадську інфраструктуру,
– пояснив керівник лабораторії Кодзі Такахаші.
Місцеві песики ніяк не прокоментували звинувачення. Чого не скажеш про користувачів мережі:
- "Це сила сечі".
- "Чи означає це, що власники собак повинні почати носити власні стовпи, щоб їхні домашні тварини робили природні справи на прогулянці?".
- "Можливо, нам потрібно розробити спеціальну фарбу, стійку до стирання?".
- "У собак дійсно немає манер (від любителя кішок)".
- "Не дозволяйте своїм собакам мочитися на вулиці".
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