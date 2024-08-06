Все почалося з того, що чоловік був стурбований поведінкою улюбленця.

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59-річний Стівен Девідсон сказав, що пес Оскар почав дивно поводитися після їхньої звичайної прогулянки пляжем. Собака став млявим і "пішов до фей". Він також припинив пити воду, що змусило стурбованого Стівена побоюватися, що домашній вихованець "міг зневоднитися та померти".

Стівен зателефонував ветеринару і повіз Оскара на огляд, де було виявлено, що пухнастий вжив наркотик класу B.

Цікаво! Повідомляється, що ознаки інтоксикації у собак можуть проявитися через 30 – 90 хвилин після вживання канабісу.

Вони щось вставили йому в горло, щоб перевірити, чи він захлинеться одразу, але він цього не зробив – була затримка. Ось тоді вони сказали, що його накачали наркотиками,

– пояснив господар собаки.

Як врятували собаку

Щоб вивести канабіс з організму, Оскарові довелося залишитися на ніч у ветеринара, де йому поставили крапельницю та дали вугілля. Відтоді він повністю одужав і знову із задоволенням перевертається на живіт, щоб його погладили.

59-річний чоловік сказав, що врешті-решт повернеться на своє звичайне місце для вигулу собак, але висловився, щоб попередити інших власників, на що слід звернути увагу.