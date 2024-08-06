Все началось с того, что мужчина был обеспокоен поведением любимца.

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59-летний Стивен Дэвидсон сказал, что пес Оскар начал странно себя вести после их обычной прогулки по пляжу. Собака стала вялой и "ушла к феям". Он также прекратил пить воду, что заставило обеспокоенного Стивена опасаться, что домашний питомец "мог обезводиться и умереть".

Стивен позвонил ветеринару и повез Оскара на осмотр, где было обнаружено, что пушистый принял наркотик класса B.

Интересно! Сообщается, что признаки интоксикации у собак могут проявиться через 30 – 90 минут после употребления каннабиса.

Они что-то вставили ему в горло, чтобы проверить, захлебнется ли он сразу, но он этого не сделал – была задержка. Вот тогда они сказали, что его накачали наркотиками,

– объяснил хозяин собаки.

Как спасли собаку

Чтобы вывести каннабис из организма, Оскару пришлось остаться на ночь у ветеринара, где ему поставили капельницу и дали уголь. С тех пор он полностью выздоровел и снова с удовольствием переворачивается на живот, чтобы его погладили.

59-летний мужчина сказал, что в конце концов вернется на свое обычное место для выгула собак, но высказался, чтобы предупредить других владельцев, на что следует обратить внимание.