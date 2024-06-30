В почтовой службе объяснили, что мартыны, гнездящиеся неподалеку, очень часто нападают на прохожих, поэтому почтальоны не всегда успешно доезжают по адресу.
Смотрите также Истинный осел: домашнее животное потерялось и на 5 лет прибилось в стадо лосей – курьезное видео
В почте заверили, что будут "ежедневно отслеживать ситуацию".
Что об этом говорят местные
Жители городка, которые живут рядом с гнездами чаек, сказали, что примерно 6 недель в сезон, когда малые чайки учатся летать, "почти невозможно выйти на улицу" так, чтобы не подвергнуться нападению.
Подобное поведение птиц не является исключительным – об "агрессивных чаек" иногда предупреждают туристов приморских городов, как Венеция. А в Париже чайки набрасывались на наблюдательные беспилотники полиции.