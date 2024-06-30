У поштовій службі пояснили, що мартини, що гніздуються неподалік, дуже часто нападають на перехожих, тому листоноші не завжди успішно доїжджають за адресою.
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У пошті запевнили, що будуть "щоденно відстежувати ситуацію".
Що про це кажуть місцеві
Мешканці містечка, які живуть поруч з гніздами мартинів, сказали, що приблизно 6 тижнів у сезон, коли малі мартини вчаться літати, "майже неможливо вийти надвір" так, щоб не зазнати нападу.
Подібна поведінка птахів не є винятковою – про "агресивних мартинів" іноді попереджають туристів приморських міст, як Венеція. А у Парижі мартини накидалися на спостережні безпілотники поліції.