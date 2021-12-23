Зниклою посилкою була майже 5-кілограмова коробка з собачими ласощами. Її разом з іншими залишили на ґанку чоловіка. Відеокамера записала, як цю коробку несе в зубах незнайома Віллі собака. Вона обрала саме те, що було потрібно, а інші пакунки залишилися на місці.

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Віллі опублікував ролик на сайті Nexdoor – соціальній мережі для сусідів. Він написав, що його обікрав "дворняга-пірат".

Собака вкрала важку коробку з ласощами: дивіться відео



Бека Елдер, сусідка Віллі, побачила це відео та впізнала свою улюбленицю – хаскі на ім'я Кіт-Кат. За її словами, тоді собака втекла з дому, який розташований приблизно за 400 метрів від будинку Віллі Міллса. Пізніше вона повернулася, але ніщо не вказувало на те, що чотирилапа щось крала чи їла.

Не було жодних ознак того, що собака щось їла. Тієї ночі вона з радістю з'їла свою вечерю. Я дізналася про цю крадіжку лише тоді, коли побачила відео,

– сказала Бека.​

Хоч злодійку й ідентифікували, детальніше злочин розкрити не вдалося. Досі невідомо, як далеко Кіт-Кат занесла важку коробку та що зробила з її вмістом.

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