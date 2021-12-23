Пропавшей посылкой была почти 5-килограммовая коробка с собачьими лакомствами. Ее вместе с другими оставили на крыльце мужчины. Видеокамера записала, как эту коробку несет в зубах незнакомая для Вилли собака. Она выбрала именно то, что было нужно, а другие ящики остались на месте.

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Вилли опубликовал ролик на сайте Nexdoor – социальной сети для соседей. Он написал, что его обокрал "дворняга-пират".

Собака украла тяжелую коробку с лакомствами: смотрите видео



Бека Элдер, соседка Вилли, увидела это видео и узнала свою любимицу – хаски по имени Кит-Кат. По ее словам, тогда собака сбежала из дома, расположенного примерно в 400 метрах от дома Вилли Миллса. Позже она вернулась, но ничто не указывало на то, что четырехлапая что-то крала или ела.

Не было никаких признаков того, что собака что-нибудь ела. В ту ночь она с радостью съела свой ужин. Я узнала об этой краже только тогда, когда увидела видео,

– сказала Бека.

Хотя воровку и идентифицировали, более подробно преступление раскрыть не удалось. Пока неизвестно, как далеко Кит-Кат занесла тяжелую коробку и что сделала с ее содержимым.