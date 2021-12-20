Милим роликом з крихітним пухнастим оркестром поділилася користувачка тікток loveangel133. На чарівних кадрах видно собак в новорічних ковпаках, які щосили намагаються підігравати господарці.

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Можливо, ці милі песики не найталановитіші виконавці. Проте їх прагнення підіграти людині за синтезатором не залишило багатьох байдужим і на них неможливо дивитися без посмішки

Відео з хвостатим оркестром зібрало понад півтора мільйона переглядів, тисячі репостів та захоплених коментарів.