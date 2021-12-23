І смішно, і страшно: 15 фото людей, які ігнорують правила безпеки, наче безсмертні
Джерело:Reddit
Що б ви не робили, безпека повинна бути понад усе. Однак багато людей ігнорують це правило, і безглуздо ризикують своїм життям та здоров'ям.
В інтернеті є безліч фотографій, на яких люди вилазять на високі чи нестійкі конструкції, користуються технікою в аварійному стані та іншими способами нехтують технікою безпеки. На перший погляд, це виглядає смішно, але якщо серйозно задуматися, чим загрожують такі дії, робиться лячно.
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"Буденний ремонт кондиціонера"
Фото Reddit / Toni_Pane
"Усе це, щоб залізти на дах"
Фото Reddit / giveherthebatwing
"Підрядники використовували ось таку конструкцію, щоб забрати пошкоджену цеглу, яку вони кидали просто не тротуар"
Фото Reddit / jacksonattack
"Стандартна ситуація на Філіппінах"
Фото Reddit / ludwigrx
""Ацетон" – напис на пляшці джину"
Фото Reddit / voxadam
"Це неможливо"
Фото Reddit / qubedView
"Що б могло піти не так?"
Фото Reddit / ahmed23t
"Зате посадка буде м'якою"
Фото Reddit / Rashnet
"Скільки людей потрібно, щоб вкрутити лампочку?"
Фото Reddit / neotokyo2099
"Тримайся, друже"
Фото Reddit / marxist_redneck
"Не хвилюйся, я тримаю"
Фото Reddit / Takkitou
"Вам здається, насправді немає ніяких проблем"
Фото Reddit / kittykalista
"У цьому є щось майже поетичне"
Фото Reddit / linkielambchop
"Я мав їхати за хлопцем"
Фото Reddit / TummyPuppy
"Як взагалі з'єднані ці драбини?"
Фото Reddit / KotAufmBrot