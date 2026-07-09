Такі маленькі дивацтва є у кожного – зізнайтеся собі. Вони допомагають нам розслабитися, відволіктися від щоденної рутини та побути справжніми. 24 Канал зробив добірку кумедних побутових звичок, маленьких секретів, які хоч і мають дивний вигляд збоку, але роблять наше життя трошки веселішим.

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Секретні звички дорослих, які ми проявляємо лише вдома

  • Йти з кухні у кімнату з повними руками та вимикати світло головою.

  • Влаштовувати концерти, ніби ви на стадіоні, але перед дзеркалом у ванній, використовуючи замість мікрофона щітку для волосся або тюбик пасти.

  • Переступати через шви на плитці, бо якщо наступиш – "згориш".

  • Іти з кімнати в кухню, забути, навіщо прийшов, постояти посеред кімнати, повернутися назад і згадати лише тоді, коли сів на диван.

  • Намагатися підняти з підлоги шкарпетку або рушник пальцями ноги, щоб не нагинатися.

  • "Програвати" вголос ідеальні аргументи для суперечки, яка відбулася три роки тому, і цього разу розносити опонента в пух і прах.

  • Відкрити холодильник, дивитися в нього три хвилини, закрити. Потім знову зазирнути в надії, що там щось з'явиться нове.

Чоловік дивиться в холодильник
Кумедні побутові звички / Фото Magnific

  • Переслухувати свої голосові повідомлення, навіть якщо вони "кілометрові".

  • Доїдати залишки смачненького о другій ночі прямо над раковиною або просто з каструлі, щоб не бруднити тарілку.

  • Дивитися на себе в дзеркало і робити дивні, криві або пафосні вирази обличчя, перевіряючи, який вигляд маєте збоку.

  • Малювати щось під час телефонної розмови, настільки занурюючись у процес, щоб не чути співрозмовника.

  • Співати або танцювати перед кицькою чи собакою, ніби це найвідданіші глядачі.

  • "Забути" прання, бо саме зараз, коли машинка завершила прати, не до цього.

Дворові забобони, які ми пам'ятаємо досі

А ще вам буде цікаво згадати про різні дитячі забобони й традиції, які існували ледь не у кожному дворі. Раніше 24 Канал зробив кумедну добірку. Наприклад, у дитинстві треба було обов'язково наступити на ногу тому, хто наступив на ногу вам. А ще не можна було переступати через кого, бо він нібито не виросте.

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З дитинства ми знали, що не можна проходити повз "чортові ворота", показувати щось нехороше на собі та сидіти на кутку стола. А ви які забобони пам'ятаєте?