Такі маленькі дивацтва є у кожного – зізнайтеся собі. Вони допомагають нам розслабитися, відволіктися від щоденної рутини та побути справжніми. 24 Канал зробив добірку кумедних побутових звичок, маленьких секретів, які хоч і мають дивний вигляд збоку, але роблять наше життя трошки веселішим.

Дивіться також Міфи з дитинства, у які ми вірили роками: нарешті ви дізнаєтеся правду

Секретні звички дорослих, які ми проявляємо лише вдома

Йти з кухні у кімнату з повними руками та вимикати світло головою.

Влаштовувати концерти, ніби ви на стадіоні, але перед дзеркалом у ванній, використовуючи замість мікрофона щітку для волосся або тюбик пасти.

Переступати через шви на плитці, бо якщо наступиш – "згориш".

Іти з кімнати в кухню, забути, навіщо прийшов, постояти посеред кімнати, повернутися назад і згадати лише тоді, коли сів на диван.

Намагатися підняти з підлоги шкарпетку або рушник пальцями ноги, щоб не нагинатися.

"Програвати" вголос ідеальні аргументи для суперечки, яка відбулася три роки тому, і цього разу розносити опонента в пух і прах.

Відкрити холодильник, дивитися в нього три хвилини, закрити. Потім знову зазирнути в надії, що там щось з'явиться нове.



Кумедні побутові звички / Фото Magnific

Переслухувати свої голосові повідомлення, навіть якщо вони "кілометрові".

Доїдати залишки смачненького о другій ночі прямо над раковиною або просто з каструлі, щоб не бруднити тарілку.

Дивитися на себе в дзеркало і робити дивні, криві або пафосні вирази обличчя, перевіряючи, який вигляд маєте збоку.

Малювати щось під час телефонної розмови, настільки занурюючись у процес, щоб не чути співрозмовника.

Співати або танцювати перед кицькою чи собакою, ніби це найвідданіші глядачі.

"Забути" прання, бо саме зараз, коли машинка завершила прати, не до цього.

Дворові забобони, які ми пам'ятаємо досі

А ще вам буде цікаво згадати про різні дитячі забобони й традиції, які існували ледь не у кожному дворі. Раніше 24 Канал зробив кумедну добірку. Наприклад, у дитинстві треба було обов'язково наступити на ногу тому, хто наступив на ногу вам. А ще не можна було переступати через кого, бо він нібито не виросте.

З дитинства ми знали, що не можна проходити повз "чортові ворота", показувати щось нехороше на собі та сидіти на кутку стола. А ви які забобони пам'ятаєте?