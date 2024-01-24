За даними Міжнародного аеропорту Гаррі Рейда, січень був вдалим місяцем для туристів, які відвідали Лас-Вегас.
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За даними аеропорту, менш ніж за тиждень туристи виграли 3 джекпоти на суму понад 1,1 мільйона доларів.
Менш ніж за тиждень троє щасливчиків виграли,
– мовиться у дописі аеропорту.
Офіційні особи Harry Reid повідомили, що 12 січня джекпот виграв понад 1 мільйон доларів, потім 18 січня одразу два щасливчики виграли джекпоти на суму 88 000 і 18 000 доларів.
Жінка виграла в аеропорту Лас-Вегасу / Фото з твітеру Harry Reid International Airport
Цікаво, що раніше подружжя зі США розрахувало виграшну комбінацію у лотерею. Спершу їх звинуватили у шахрайстві, але потім визнали, що пара просто знайшла лазівку. Їхня історія настільки неймовірна, що вона стала темою повнометражного фільму під назвою Джеррі та Мардж грають по-великому, який вийшов на екрани минулого року.