За даними Міжнародного аеропорту Гаррі Рейда, січень був вдалим місяцем для туристів, які відвідали Лас-Вегас.

Дивіться також Американець купив лотерейний білет на виграні 10 доларів: наскільки він збільшив виграш

За даними аеропорту, менш ніж за тиждень туристи виграли 3 джекпоти на суму понад 1,1 мільйона доларів.

Менш ніж за тиждень троє щасливчиків виграли,

– мовиться у дописі аеропорту.

Офіційні особи Harry Reid повідомили, що 12 січня джекпот виграв понад 1 мільйон доларів, потім 18 січня одразу два щасливчики виграли джекпоти на суму 88 000 і 18 000 доларів.



Жінка виграла в аеропорту Лас-Вегасу / Фото з твітеру Harry Reid International Airport

Цікаво, що раніше подружжя зі США розрахувало виграшну комбінацію у лотерею. Спершу їх звинуватили у шахрайстві, але потім визнали, що пара просто знайшла лазівку. Їхня історія настільки неймовірна, що вона стала темою повнометражного фільму під назвою Джеррі та Мардж грають по-великому, який вийшов на екрани минулого року.

Думаєте, що відчути справжню свободу і відірватися на повну можна лише у Лас-Вегасі, Монте-Карло чи Монако? Завдяки диджиталізації насолодитися гемблінгом тепер можна всюди, де є інтернет. А щоб точно не натрапити на шахраїв, рекомендуємо надавати перевагу тільки ліцензійним онлайн-казино. Наприклад, перевіреному і надійному Vulkan Casino, що зібрав сотні популярних ігор на будь-який смак.