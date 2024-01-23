За 10 доларів він купив 2 лотерейні білети. Один з них таки приніс йому перемогу у розмірі 500 тисяч доларів.

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Як розповів 77-річний переможець представникам Мічиганської лотереї, його удача почалася із зупинки на заправці.

Ми із сином зупинилися на заправці, і я купив кожному по білету вартістю 5 доларів. Коли ми подряпали їх, у мене був виграш на 10 доларів, тому я повернувся і купив ще два,

– розповів чоловік.

Тоді його увагу привернув квиток на Winter Ice. Він згадав, що його син любить гру Wild Time, тож вирішив придбати собі новий білет.

"Коли ми подряпали квитки, я сказав своєму сину: "Що б ти сказав, якби я сказав тобі, що виграв 500 000 доларів?" Він відповів: "Що ти п'яний!". Тоді я простягнув йому квиток, і ми обидва почали кричати!", – пригадав переможець.

За словами переможця, він планує витратити свій приз на покупку нового будинку.

Додамо, що мешканцям Кривого Рогу почало щастити у лотерею. Вже друга людина з цього міста зірвала куш. Жінці, на ім'я Таміла пощастило виграти 100 тисяч гривень.

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