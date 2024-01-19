Мовиться про британця Енді Картера, що працює радником із питань переможців Національної лотереї Британії.

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Саме Енді часто повідомляє людям, що вони стали мільйонерами. Водночас він сам ніколи не буде серед переможців, адже співробітники лотереї не можуть взяти участь у розіграші через жорсткі правила.

Чи подобається Енді його роботу

За 17 років роботи чоловік роздав понад 2 мільярди фунтів стерлінгів у лотерею. Він зазначив, що усвідомлює, як його дзвінок змінює життя інших людей. Інколи історії переможців доводять його до сліз, коли новоспечені мільйонери розповідають про своє життя до виграшу.

Людям вдалося не втратити дім завдяки перемозі у лотерею. Іноді я проливаю сльози від того, який вплив перемога може мати на життя цих людей,

– сказав він.

Чоловік додав, що кожен його дзвінок особливий, і йому доводиться змінювати свій стиль залежно від того, хто розмовляє телефоном.

Раніше британські математики з'ясували, скільки білетів потрібно купити, щоб гарантувати виграш у лотереї. Вони розкрили цю цифру.

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