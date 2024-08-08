Відомо, що чоловік працював у популярному будинку, який з'явився у фільмі жахів "Закляття".

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Одного разу чоловіка викликала начальниця Жаклін Нуньєс, яка є медіумом. Вона повідомила, що спілкувалася з духом колишнього власника будинку з XIX століття. За її словами, привид стверджував, що бачив, як Дансеро вкрав близько трьох тисяч доларів. Попри те, що Дансеро заперечував крадіжку, Нуньєс вирішила його звільнити.

Не відіграє жодної ролі, вірите ви в надприродне чи ні. Я, як і всі інші, маю право відчувати речі, які привносять у наше життя сенс і розуміння. Зокрема інформують нас про нечестивих діячів і дії,

– сказала вона журналістам.



Чоловіка звільнили з роботи через скарги старого привида / Фото riot

Як Брайан працював у таємничому будинку

Чоловік, який до потрапляння до маєтку Олд Арнольд працював фельдшером, пригадав свої власні паранормальні переживання, які він пережив у будинку.

Однією з найдивніших подій було те, що я опинився в підвалі один у коморі та буквально почув, як мене кличуть з іншого боку підвалу,

– пригадав він.

Американець сказав, що цей досвід досі змушує його посміхатися.