Известно, что мужчина работал в популярном доме, который появился в фильме ужасов "Заклятие".

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Однажды мужчину вызвала начальница Жаклин Нуньес, которая является медиумом. Она сообщила, что общалась с духом бывшего владельца дома из XIX века. По ее словам, призрак утверждал, что видел, как Дансеро украл около трех тысяч долларов. Несмотря на то, что Дансеро отрицал кражу, Нуньес решила его освободить.

Не играет никакой роли, верите вы в сверхъестественное или нет. Я, как и все остальные, имею право чувствовать вещи, которые привносят в нашу жизнь смысл и понимание. В частности информируют нас о нечестивых деятелях и действиях,

– сказала она журналистам.



Мужчину уволили с работы из-за жалоб старого призрака / Фото riot

Как Брайан работал в таинственном доме

Мужчина, который до попадания в поместье Олд Арнольд работал фельдшером, вспомнил свои собственные паранормальные переживания, которые он пережил в доме.

Одним из самых странных событий было то, что я оказался в подвале один в кладовке и буквально услышал, как меня зовут с другой стороны подвала,

– вспомнил он.

Американец сказал, что этот опыт до сих пор заставляет его улыбаться.