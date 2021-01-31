Син фотошопить свого батька до різних фільмів і незвичних ситуацій: кумедні фото

Є безліч варіантів, як можна проявити свою любов до батьків. Але Метт Боніто вирішив зробити це найнезвичнішим методом. Цікаві та кумедні фото – дивіться в нашому матеріалі.
Джерело: сайт boredpanda
Хтось дарує своєму батьку чашку з написом "найкращий тато у світі" або портрет. Метт Боніто вважає, що це нецікаво.
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Метт почав створювати такі кумедні фотошопи ще 6 або 7 років тому.
"Вигнання диявола" та Дом Боніто / Фото boredpanda
Раніше Метт фотографував свого тата, який порався по дому або займався іншими звичайними справами. Ці фото він розміщував у соціальній мережі фейсбук.
Мій батько був учителем у місцевій середній школі, що робить його кимось на зразок місцевої знаменитості,
– зазначає Метт Боніто.
Леонардо Ді Капріо та Дом Боніто у "Титаніку" / Фото boredpanda
Через деякий час пости стали дуже популярними, тому хлопцю прийшла ідея вмонтовувати свого батька у відомі історичні образи, а потім фільми та телепрограми.
"Ходячі мерці" / Фото boredpanda
Інші кумедні образи / Фото boredpanda